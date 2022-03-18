Рішення діє від сьогодні. Про це повідомила голова парламенту Роберта Мецола.
Важливо Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців, – Зеленський
У Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад,
– наголосила Мецола.
Нагадаємо, що напередодні Росію офіційно вигнали з Ради Європи. Крім того, Рада призупинила відносини з Білоруссю. Все тому, що Мінськ бере активну участь у війні проти України.
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