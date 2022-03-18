Рішення діє від сьогодні. Про це повідомила голова парламенту Роберта Мецола.

Важливо Висновок щодо заявки України на членство в ЄС буде протягом кількох місяців, – Зеленський

У Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад,

– наголосила Мецола.

Нагадаємо, що напередодні Росію офіційно вигнали з Ради Європи. Крім того, Рада призупинила відносини з Білоруссю. Все тому, що Мінськ бере активну участь у війні проти України.