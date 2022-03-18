Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

До теми Україна вже є членом Євросоюзу у моральному сенсі, – ексголова МЗС Литви

Зеленський додав, що Україна продовжує рухатися до стратегічної мети.

Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та Єврокомісії надано доручення,

– написав Зеленський.

Зауважимо, що раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна має вступити в Євросоюз. Тому Україна подала заявку на членство в Євросоюзі, після чого Європарламент рекомендував надати нашій державі статус кандидата на вступ до ЄС. Тепер слово за Єврокомісією.

Водночас речниця Європейської комісії Ана Пісонеро заявила, що у Євросоюзі розуміють важливість для народу України стати частиною ЄС, тому пообіцяли швидко підготувати висновки на заявку для вступу.

Важливо – Зеленський підписав заявку на вступ до ЄС:

Текст публікації Володимира Зеленського:

Мав предметну розмову з Президентом ЄК Урсулою фон дер Ляєн. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети.