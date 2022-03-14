Про це повідомила речниця Європейської комісії Ана Пісонеро на брифінгу в Брюсселі 14 березня.

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Комісія швидко зробить роботу з підготовки думки (про заявку України на вступ до ЄС – 24 канал),

– сказала офіційна представниця ЄК.

Відповідаючи на запитання щодо європейської перспективи, вона зазначила, що в Єврокомісії міркуватимуть над тим, як розглядати заявку, особливо з огляду на складні обставини, які нині переживає Україна.

За її словами, у Брюсселі розуміють, що нині пріоритетом є припинення воєнних дій в нашій державі та можливість доставляти допомогу людям у країні та тим, хто виїхав за кордон якомога далі від війни.

Єврокомісія аналізує прохання

Керівник служби офіційних представників Єврокомісії Ерік Мамер, своєю чергою, зауважив, що Версальську декларацію глав держав та урядів країн ЄС із відповідним проханням до Єврокомісії ухвалено лише 11 березня.

Європейська комісія аналізує це прохання. Ми посилено працюватимемо над цими питаннями, але нам також треба зрозуміти, як це зробити у найбільш прийнятний спосіб у дуже особливому контексті,

– сказав він.

Лідери країн Євросоюзу на саміті у Версалі доручили Єврокомісії вивчити заявку на вступ України.

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