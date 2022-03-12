Дослідження провів французький інститут громадської думки визначив настрої європейців щодо війни Росії проти України. Опитали людей з Німеччини, Франції, Італії та Польщі.

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Як проводилося опитування

Опитування провели за допомогою онлайн-анкети з 3 по 7 березня 2022 року з дотриманням репрезентативної вибірки, (стать, вік, професія респондента).

Опитування проводилося серед таких вибірок, віком від 18 років:

  • Франція: 1002 особи,
  • Німеччина: 1011 осіб,
  • Італія: 1001 особа,
  • Польща: 994 особи.

Відповіді на інші питання

  1. 79% опитаних підтримують жорсткі санкції проти Росії. 57% повністю підтримують, а ще 22% – скоріше підтримують;
  2. 67% підтримують надання Україні озброєння;
  3. 87% підтримують необхідність прийняти та допомагати біженцям з України;
  4. 70% опитаних підтримують вступ України в ЄС.