Исследование провел французский институт общественного мнения, определил настроения европейцев относительно войны России против Украины. Опросили людей из Германии, Франции, Италии и Польши.

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Как проводился опрос

Опрос был проведен с помощью онлайн-анкеты с 3 по 7 марта 2022 года с соблюдением репрезентативной выборки (пол, возраст, профессия респондента).

Опрос проводился среди таких выборок в возрасте от 18 лет:

Франция: 1002 человека,

Германия: 1011 человек,

Италия: 1001 человек,

Польша: 994 человека.

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