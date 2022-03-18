Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

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Зеленский добавил, что Украина продолжает двигаться к стратегическим целям.

Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и Еврокомиссии дано поручение,

– написал Зеленский.

Заметим, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз . Поэтому Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, после чего Европарламент рекомендовал предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь слово за Еврокомиссией.

В то же время пресс-секретарь Европейской комиссии Ана Писонеро заявила , что в Евросоюзе понимают важность для народа Украины стать частью ЕС, поэтому пообещали быстро подготовить выводы на заявку для вступления.

Важно – Зеленский подписал заявку на вступление в ЕС:

Текст публикации Владимира Зеленского: