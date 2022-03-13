У Генштабі зазначили, що на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводив. Військовим керівництвом Республіки Білорусь продовжуються заходи щодо посилення охорони кордону з Україною.

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Ворогом проводиться повітряна розвідка військових та цивільних об’єктів на території України. На Поліському напрямку противник визначеним складом сил утримує позиції в районі населених пунктів Поліське, Іванків, Липівка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Ірпінь, Синяк, Казаровичі та Сухолуччя,

– йдеться у зведенні.

Також зазначається, що на території Білорусі в районі Кулічиха, за 17 км від кордону України, ворог розгорнув базу ремонту та відновлення військової техніки.

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