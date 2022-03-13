За даними Генштабу, окупанти заволоділи 4 населеними пунктами Донеччини.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни
Серед цих пунктів є Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка. Попри захоплення цих одиниць, українські захисники зупинили окупантів на невигідному для них розташуванні.
Війська противника оволоділи населеними пунктами Старомлинівка, Євгенівка, Павлівка, Єгорівка та були зупинені на невигідних рубежах, – написали у Генштабі.
Вас може зацікавити: Під Миколаєвом окупанти просто покидали техніку серед поля й повтікали – дивіться відео