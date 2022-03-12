Офицеры и солдаты не хотят воевать с Украиной

В Вооруженных силах Беларуси протестуют военнослужащие и офицеры. Они категорически отказываются от участия в войне против Украины, которую развязала Россия.

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В отдельных частях, которые дислоцируются в районе города Брест , происходят бунты. Чтобы избежать участия в войне, некоторые выезжают за границу.

В частности, сообщается об увеличении случаев выезда офицеров МВД из Белоруссии вместе с семьями.

Также белорусов обеспокоило объявление призыва резервистов. Из-за этого они временно хотят покинуть страну.

Протесты военных хотят подавить

Чтобы подавить протесты военных, командование начало назначать на руководящие должности в армии российских офицеров.

Речь идет об офицерах низшего и руководящего звеньев.

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