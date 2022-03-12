Офицеры и солдаты не хотят воевать с Украиной
В Вооруженных силах Беларуси протестуют военнослужащие и офицеры. Они категорически отказываются от участия в войне против Украины, которую развязала Россия.
Заслуживает внимания Признаков того, что накапливаются войска на границе, нет, – мэр Луцка
В отдельных частях, которые дислоцируются в районе города Брест, происходят бунты. Чтобы избежать участия в войне, некоторые выезжают за границу.
В частности, сообщается об увеличении случаев выезда офицеров МВД из Белоруссии вместе с семьями.
Также белорусов обеспокоило объявление призыва резервистов. Из-за этого они временно хотят покинуть страну.
Протесты военных хотят подавить
- Чтобы подавить протесты военных, командование начало назначать на руководящие должности в армии российских офицеров.
- Речь идет об офицерах низшего и руководящего звеньев.
Стоит внимания – Трупы оккупантов свозят в Беларусь и оставляют просто гнить: смотрите видео