С тяжелыми ранениями оккупантов колоннами вывозят в Беларусь. В сети местные обнародовали видеозапись, как бусы с "трехсотыми" едут по дорогам Гомеля.

Читайте также После потерь и пиара "кадыровцы" выехали из Украины в Чечню, – СМИ

В то же время сообщают о том, что из белорусского города в Россию уже вывезли более 2 500 трупов.

Потери России в войне против Украины

Россия утром 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. С первых суток ВСУ и территориальная оборона беспощадно уничтожают вражеские войска и технику.

Генштаб опубликовал общие боевые потери противника по состоянию 19 марта: