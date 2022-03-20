С тяжелыми ранениями оккупантов колоннами вывозят в Беларусь. В сети местные обнародовали видеозапись, как бусы с "трехсотыми" едут по дорогам Гомеля.
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В то же время сообщают о том, что из белорусского города в Россию уже вывезли более 2 500 трупов.
Потери России в войне против Украины
Россия утром 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. С первых суток ВСУ и территориальная оборона беспощадно уничтожают вражеские войска и технику.
Генштаб опубликовал общие боевые потери противника по состоянию 19 марта:
- личного состава – около 14 400 человек;
- танков – 466 единиц;
- боевых бронированных машин – 1 470 единиц;
- артиллерийских систем – 213 единиц;
- РСЗО- 72 единицы;
- средства ПВО - 44 единицы;
- самолетов – 95 единиц;
- вертолетов – 115 единиц,
- автомобильной техники – 914 единиц;
- корабли / катера – 3 единицы;
- цистерн с ГСМ – 60 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 единиц;
- специальная техника – 11 единиц.