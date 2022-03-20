С тяжелыми ранениями оккупантов колоннами вывозят в Беларусь. В сети местные обнародовали видеозапись, как бусы с "трехсотыми" едут по дорогам Гомеля.

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В то же время сообщают о том, что из белорусского города в Россию уже вывезли более 2 500 трупов.

Потери России в войне против Украины

Россия утром 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. С первых суток ВСУ и территориальная оборона беспощадно уничтожают вражеские войска и технику.

Генштаб опубликовал общие боевые потери противника по состоянию 19 марта:

  • личного состава – около 14 400 человек;
  • танков – 466 единиц;
  • боевых бронированных машин – 1 470 единиц;
  • артиллерийских систем – 213 единиц;
  • РСЗО- 72 единицы;
  • средства ПВО - 44 единицы;
  • самолетов – 95 единиц;
  • вертолетов – 115 единиц,
  • автомобильной техники – 914 единиц;
  • корабли / катера – 3 единицы;
  • цистерн с ГСМ – 60 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17 единиц;
  • специальная техника – 11 единиц.