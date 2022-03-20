З важкими пораненяними окупантів колонами вивозять до Білорусі. У мережі місцеві оприлюднили відеозапис, як буси з "трьохсотими" їдуть дорогами Гомеля.
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Водночас повідомляють про те, що з білоруського міста до Росії вже вивезли понад 2 500 трупів.
Втрати Росії у війні проти України
Росія вранці 24 лютого розпочала повномасштабну війну проти України. З першої доби ЗСУ та територіальна оборона нещадно знищують ворожі війська та техніку.
Генштаб опубілкував загальні бойові втрати противника станом 19 березня:
- особового складу – близько 14 400 осіб;
- танків – 466 одиниць;
- бойових броньованих машин – 1 470 одиниць;
- артилерійських систем – 213 одиниць;
- РСЗВ – 72 одиниці;
- засоби ППО – 44 одиниці;
- літаків – 95 одиниць;
- гелікоптерів – 115 одиниць,
- автомобільної техніки – 914 одиниць;
- кораблі / катери – 3 одиниці;
- цистерн з ПММ – 60 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 одиниць;
- спеціальна техніка – 11 одиниць.