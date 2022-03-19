Успіхи "кадирівців" в Україні були вигаданим. Адже лише за кілька днів наші Збройні Сили ліквідували низку командирів.

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Втрати "кадирівців" в Україні

27 лютого стало відомо, що під час вторгнення в Україну загинув командир 141-го моторизованого полку росгвардії Чечні генерал Магомед Тушаєв.

26 лютого 450 "кадирівців" спробували десантуватися біля гостомельського аеропорту. Висадитися змогли лише найманці з одного літака. Їх розстріляли одразу на злітній смузі.

Загальні втрати бійців Рамзана Кадирова за період з 26 по 28 лютого склали декілька сотень осіб.

Сам Кадиров спочатку заперечував втрати серед своїх бійців. Однак 28 лютого все ж визнав загибель 2 військовослужбовців із Чечні, але не повідомив їхні імена.

Друга спроба бойовиків в нашій країні

4 березня з Білорусі через Чорнобильську зону прибув новий загін з "кадировцями", загалом близько 1200 осіб. До його складу увійшли військові батальйону: "Північ", "Південь" та ОМОН "Ахмат-Грозний".

Свій табір "кадирівці" облаштували у лісі під Бородянкою. Однієї ночі в таборі підірвали боєкомплект, тому частина бійців загинули.

З того часу вони почали діяти обережніше і розбилися на декілька груп. Та участі безпосередньо у боях не брали, а займалися лише тим, що "кошмарили" місцеве населення в районі Бородянки, Бабинців, Катюжанки і аж до Лютіжа. Паралельно знімаючи різноманітні відео для соцмереж,

– мовиться у повідомленні.

Тобто "кадирівці" перебувають в Україні від початку війни, проте їхньої участі в боях жодного разу не побачили. Бойовиків Кадирова називають "PR-військами". Адже все, що роблять, за словами засновника розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, це знімають контент для соцмереж.

За даними контррозвідки СБУ, 13 березня "кадирівців" вивели з Київської області через Білорусь і далі повітряним транспортом до Чечні. Однак Кадиров днями заявив, що нібито відправляє в Україну ще тисячу своїх бійців.

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