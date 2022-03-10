По данным источников 24 канала в разведке, Россия задействовала в войне практически все командование и личный состав военных аэродромов Беларуси. Это – непосредственное участие в военных преступлениях против украинского народа.

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Оккупантам помогают обслуживать самолеты и загружать на них бомбы и ракеты, наводить крылатые ракеты и уничтожать больницы и инфраструктурные объекты Украины.

Всех приспешников России ожидает международный трибунал

По данным разведчиков, очень активную помощь российским оккупантам оказывает начальник штаба военного аэродрома Барановичи Юрий Пыжик. 52-летний полковник прописан в доме №9 по улице Лиловой в Брестской области Беларуси. Ездит он на серой Kia Sorento 2002 года выпуска с государственными номерами 9830 BC-1.

Личные номера:

+375296440843;

+375298074628;

+375445583921.

Данные начштаба аэродрома Барановичи в Беларуси / Фото источников 24 канала

Кроме того, очень активное участие в поддержке бомбардировок гражданского населения Украины принимает подполковник Александр Лозицкий, командующий аэродромом Лунинец. Он проживает в доме 23 на улице Винокурова в Лунинце, а прописан в квартире 34 в доме 133 на Красной улице в том же городе.

Соучастник военных преступлений владеет серебряным Citroen C5 2002 года выпуска с номерами 8296 EM-1.

Номер телефона приспешника России Александра Лозицкого:

+375293689010.

Командующий аэропортом Лунинец в Беларуси / Фото источников 24 канала

Помощь в ракетных обстрелах Украины россиянам оказывает генерал-майор и командующий ВВС ПВО Беларуси Игорь Голуб, родившийся в Чернигове. Прописан белорусский преступник в Минске на улице Героев 120-й дивизии, в квартире 49 дома 27. Живет в Гродненской области в городе Лида на улице Южное местечко, дом 25, квартира 30.

Голуб владеет синим Citroen C5 2001 года выпуска с номерами 4774 EB-4.

Личные номера генерал-майора Беларуси Игоря Голуба:

+375295504782;

+375336651028.

Командующий ВВС ПВО Беларуси Игорь Голуб / Фото источников 24 канала

Привлечен к работе по уничтожению украинцев также заместитель Голуба Анатолий Булавко. Полковник прописан в Барановичах Брестской области по улице Гаевой в доме 53, в квартире 47.

Личные номера заместителя командующего ВВС ПВО Беларуси Булавко:

+375297224751;

+375336741602;

+375336996387;

+375291837661;

+375257083364;

+375257083371;

+375259642123.

Заместитель командующего ВВС ПВО Беларуси Анатолий Булавко / Фото источников 24 канала

Работает на Россию также брат жены Анатолия Булавко Андрей Гончаров, который является военнослужащим части ПВО. 40-летний пособник оккупантов прописан в Минске на улице Фогеля в доме №9 в квартире 124.

Гончаров ездит на серебряном Renault Sandero с номерами 1771 KC-7 2017 выпуска.

Личный номер телефона Андрея Гончарова:

+375297618785.

Брат жены Анатолия Булавко Андрей Гончаров / Фото источников 24 канала

Участие в войне с Украиной может принимать также муж дочери Булавко Сегий Барковский, военный и служащий в зенитно-ракетной части в Барановичах. Прописан приспешник России в Витебске по улице Чкалова в третьем корпусе дома 41 в квартире 29.

Личные номера Барковского:

+375292998488;

+375257096710.

Муж дочери заместителя командующего ВВС и ПВО Беларуси Сергей Барковский / Фото источников 24 канала

В разведке отметили, что знают данные всех оккупанов и их приспешников, каждого военного преступника, причастного к участию в войне с Украиной. Всех террористов ждет международный трибунал.