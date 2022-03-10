За даними джерел 24 каналу у розвідці, Росія задіяла у війні фактично все командування та особовий склад військових аеродромів Білорусі. Це є безпосередньою участю у військових злочинах проти українського народу.
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Окупантам допомагають обслуговувати літаки та завантажувати на них бомби та ракети, наводити крилаті ракети та знищувати лікарні й інфраструктурні об'єкти України.
Всіх поплічників Росії очікує міжнародний трибунал
За даними розвідників, дуже активну допомогу російським окупантам надає начальник штабу військового аеродрому Барановичі Юрій Пижик. 52-річний полковник прописаний у будинку №9 на вулиці Лиловій у Брестській області Білорусі. Їздить він на сірій Kia Sorento 2002 року випуску з державними номерами 9830 BC-1.
Особисті номери Пижика:
- +375296440843;
- +375298074628;
- +375445583921.
Дані начштабу аеродрому Барановичі у Білорусі / Фото джерел 24 каналу
Крім того, дуже активну участь у підтримці бомбардувань цивільного населення України бере підполковник Олександр Лозицький, який командує аеродромом Лунинець. Він мешкає в будинку 23 на вулиці Вінокурова у Лунинці, а прописаний у квартирі 34 в будинку 133 на вулиці Червоній у тому ж місті.
Співучасник військових злочинів володіє срібним Citroen C5 2002 року випуску з номерами 8296 EM-1.
Номер телефону поплічника Росії Олександра Лозицького:
- +375293689010.
Командувач аеропорту Лунинець у Білорусі / Фото джерел 24 каналу
Допомогу у ракетних обстрілах України росіянам надає генерал-майор та командувач ВПС ППО Білорусі Ігор Голуб, який народився у Чернігові. Прописаний білоруський злочинець у Мінську на вулиці Героїв 120-ї дивізії, у квартирі 49 будинку 27. Мешкає у Гродненській області в місті Ліда на вулиці Південне містечко, будинок 25, квартира 30.
Голуб володіє синім Citroen C5 2001 року випуску з номерами 4774 EB-4.
Особисті номери генерал-майора Білорусі Ігоря Голуба:
- +375295504782;
- +375336651028.
Командувач ВПС ППО Білорусі Ігор Голуб / Фото джерел 24 каналу
Залучений до роботи зі знищення українців також заступник Голуба, Анатолій Булавко. Полковник прописаний у Барановичах Брестської області на вулиці Гайовій в будинку 53, у квартирі 47.
Особисті номери заступника командувача ВПС ППО Білорусі Булавка:
- +375297224751;
- +375336741602;
- +375336996387;
- +375291837661;
- +375257083364;
- +375257083371;
- +375259642123.
Заступник командувача ВПС ППО Білорусі Анатолій Булавко / Фото джерел 24 каналу
Працює на Росію також брат дружини Анатолія Булавки Андрій Гончаров, який є військовослужбовцем частини ППО. 40-річний поплічник окупантів прописаний у Мінську на вулиці Фогеля в будинку №9 у квартирі 124.
Гончаров їздить на срібляному Renault Sandero з номерами 1771 KC-7 2017 року випуску.
Особистий номер телефону Андрія Гончарова:
- +375297618785.
Брат дружини Анатолія Булавки Андрій Гончаров / Фото джерел 24 каналу
Особисті номери Барковського:
- +375292998488;
- +375257096710.
Чоловік доньки заступника командувача ВПС та ППО Білорусі Сергій Барковський / Фото джерел 24 каналу
У розвідці наголосили, що знають дані всіх окупантів та їх поплічників, кожного військового злочинця, який причетний до участі у війні з Україною. Всіх терористів очікує міжнародний трибунал.