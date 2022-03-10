За даними джерел 24 каналу у розвідці, Росія задіяла у війні фактично все командування та особовий склад військових аеродромів Білорусі. Це є безпосередньою участю у військових злочинах проти українського народу.

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Окупантам допомагають обслуговувати літаки та завантажувати на них бомби та ракети, наводити крилаті ракети та знищувати лікарні й інфраструктурні об'єкти України.

Всіх поплічників Росії очікує міжнародний трибунал

За даними розвідників, дуже активну допомогу російським окупантам надає начальник штабу військового аеродрому Барановичі Юрій Пижик. 52-річний полковник прописаний у будинку №9 на вулиці Лиловій у Брестській області Білорусі. Їздить він на сірій Kia Sorento 2002 року випуску з державними номерами 9830 BC-1.

Особисті номери Пижика:

+375296440843;

+375298074628;

+375445583921.

Дані начштабу аеродрому Барановичі у Білорусі / Фото джерел 24 каналу

Крім того, дуже активну участь у підтримці бомбардувань цивільного населення України бере підполковник Олександр Лозицький, який командує аеродромом Лунинець. Він мешкає в будинку 23 на вулиці Вінокурова у Лунинці, а прописаний у квартирі 34 в будинку 133 на вулиці Червоній у тому ж місті.

Співучасник військових злочинів володіє срібним Citroen C5 2002 року випуску з номерами 8296 EM-1.

Номер телефону поплічника Росії Олександра Лозицького:

+375293689010.



Командувач аеропорту Лунинець у Білорусі / Фото джерел 24 каналу

Допомогу у ракетних обстрілах України росіянам надає генерал-майор та командувач ВПС ППО Білорусі Ігор Голуб, який народився у Чернігові. Прописаний білоруський злочинець у Мінську на вулиці Героїв 120-ї дивізії, у квартирі 49 будинку 27. Мешкає у Гродненській області в місті Ліда на вулиці Південне містечко, будинок 25, квартира 30.

Голуб володіє синім Citroen C5 2001 року випуску з номерами 4774 EB-4.

Особисті номери генерал-майора Білорусі Ігоря Голуба:

+375295504782;

+375336651028.



Командувач ВПС ППО Білорусі Ігор Голуб / Фото джерел 24 каналу

Залучений до роботи зі знищення українців також заступник Голуба, Анатолій Булавко. Полковник прописаний у Барановичах Брестської області на вулиці Гайовій в будинку 53, у квартирі 47.

Особисті номери заступника командувача ВПС ППО Білорусі Булавка:

+375297224751;

+375336741602;

+375336996387;

+375291837661;

+375257083364;

+375257083371;

+375259642123.

Заступник командувача ВПС ППО Білорусі Анатолій Булавко / Фото джерел 24 каналу

Працює на Росію також брат дружини Анатолія Булавки Андрій Гончаров, який є військовослужбовцем частини ППО. 40-річний поплічник окупантів прописаний у Мінську на вулиці Фогеля в будинку №9 у квартирі 124.

Гончаров їздить на срібляному Renault Sandero з номерами 1771 KC-7 2017 року випуску.

Особистий номер телефону Андрія Гончарова:

+375297618785.



Брат дружини Анатолія Булавки Андрій Гончаров / Фото джерел 24 каналу

Участь у війні з Україною може брати також чоловік доньки Булавка Сегій Барковський, який є військовим та служить у зенітно-ракетній частині у Барановичах. Прописаний поплічник Росії у Вітебську на вулиці Чкалова у третьому корпусі будинку 41 у квартирі 29.

Особисті номери Барковського:

+375292998488;

+375257096710.



Чоловік доньки заступника командувача ВПС та ППО Білорусі Сергій Барковський / Фото джерел 24 каналу

У розвідці наголосили, що знають дані всіх окупантів та їх поплічників, кожного військового злочинця, який причетний до участі у війні з Україною. Всіх терористів очікує міжнародний трибунал.