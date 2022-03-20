Сили оборони України готові давати відсіч загарбникам. Українські герої не залишають ворогу жодних шансів.
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Загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку висока. Сили оборони України готові до відсічі,
– мовиться у повідомленні.
Лукашенко втягує Білорусь у війну
За даними Генштабу ЗСУ, самі білорусі не надто хочуть воювати з українцями. Один із високопосадовців сил спеціальних операцій навіть заявляв, що спецпризначенці збройних сил країни не братимуть участі у війні проти України.
Франтішек Вячорка, білоруський журналіст, припустив, що у білоруській армії відбувається саботаж. Він зауважив, що білоруси готові до зміни влади й хочуть цього.
Тим часом самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявляв, що начебто "не збирається" брати участь у війні проти України на боці Росії. Водночас під час зустрічі з Володимиром Путіним ніс маячню, що Україна нібито планувала напасти на Білорусь.
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Путін шантажує Лукашенка, взяв його "в оборот" й міцно тримає.
Однак Білорусь фактично вже втягнута у війну
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