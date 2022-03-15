Російська армія продовжує укріпляти свої позиції у Білорусі. З території цієї країни вже здійснювалися атаки на Україну, тому варто очікувати росту їх кількості.

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Нові військові об'єкти Росії у Білорусі

Білоруський парламент ратифікував договір з Росією, згідно якої на її території з'являться два військові об'єкти окупантів. Договір діятиме 25 років.

Як сказано у договорі, йдеться про системи попередження про ракетний напад в Барановичах і радіостанції військово-морського флоту у Вілейці. П

Раніше лунала інформація про те, що білоруська армія почала бунтувати і не хоче воювати проти України.

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