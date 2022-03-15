Санкції були узгоджені з міжнародними партнерами. Єврокомісія привітала рішення Євроради про схвалення обмежень.
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Що передбачають європейські санкції проти держави-агресорки
- Повну заборону будь-яких операцій з деякими російськими державними підприємствами в різних галузях;
- заборону імпорту сталевих матеріалів;
- відмову від інвестицій в російський енергетичний сектор;
- заборону експортувати в Росію предмети розкоші (зокрема мовиться про дорогі автомобілі);
- заборону надання будь-яким російським особам або компаніям послуг, які стосуються кредитних рейтингів.
Також Євросоюз розширить список персональних санкцій.
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