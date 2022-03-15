Дорога іграшка російського олігарха коштує близько 140 мільйона доларів. Формально вона зареєстрована не на нього, тож право власності потрібно буде підтвердити.

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Яхта зареєстрована на падчерку Сергія Чемезова

Судно "Валері" завдовжки 85 метрів ходило під прапором Сент-Вінсента та Гренадін. Згідно зі звітом 2021 про витік документів Pandora Papers, воно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Яхта перебуватиме під арештом, поки іспанська влада не підтвердить її право власності та перевірить, чи не підпадає судно під західні санкції.

Сьогодні ми тимчасово зупинили яхту одного з найвизначніших російських олігархів, і це ще не все,

– заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в інтерв'ю телеканалу LaSexta.

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