Дорогая игрушка российского олигарха стоит около 140 миллиона долларов. Формально она зарегистрирована не на него, но испанцев не проведешь.

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Яхта зарегистрирована на падчерицу Сергея Чемезова

Судно "Валери" длиной 85 метров ходило под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Согласно отчету 2021 года об утечке документов Pandora Papers, оно зарегистрировано на падчерицу Чемезова Анастасию Игнатову через компанию с Британских Виргинских островов.

Яхта будет находиться под арестом, пока испанские власти не подтвердят ее право собственности и проверят, не подпадает ли судно под западные санкции.

Сегодня мы временно остановили яхту одного из виднейших российских олигархов, и это еще не все,

– заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью телеканалу LaSexta.

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