Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста, зокрема житлові райони. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив їм "допомогти", попри усі обіцянки, які дав президенту Володимиру Зеленському.

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З Білорусі в Україну летять винищувачі

Житель білоруського міста Жлобин, що в Гомельській області, помітив зі свого вікна винищувачі, які летять в Україну. Чоловікові навіть вдалося їх зафільмувати.

Де ти с**а? Ось другий пішов. Це вже до вас винищувач полетів. Дуже швидко. Ледь встиг зняти (на відео – 24 канал) звук,

– зазначив чоловік

Зауважте, що Зеленський поговорив з Лукашенком щодо нападу на Україну зі сторони Білорусі. Президент хотів, щоб їхні ракети, літаки та гелікоптери не летіли в нашу країну. Лукашенко запевнив, що цього не відбудеться. Однак, вочевидь, він вчергове збрехав.

Дивіться відео, як з Білорусі летять винищувачі

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