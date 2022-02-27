Про це глава держави розповів у своєму новому зверненні ввечері 27 лютого, повідомляє 24 канал. Зеленський каже, що розмова була дуже предметною.

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Що розповів український президент

Як зазначив політик, він детально пояснив Лукашенку неможливість зіткнення наших країн. "Я не хочу, щоб ракети, літаки та гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому", – додав Зеленський.

Моє завдання як президента – захистити нашу державу. І ви побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо,

– наголосив глава держави.

Зазначимо, що Зеленський та Лукашенко домовилися про переговори між Україною та Росією на українсько-білоруському кордоні. Делегації зустрінуться без жодних попередніх умов у районі річки Прип'ять.

Зеленський про розмову з Лукашенком: дивітьсяв відео

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