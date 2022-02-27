Володимир Зеленський обґрунтував цю думку. Це трапилось під час вечірнього звернення Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

Зауважте Зеленський звернувся до українців

Зеленський прокоментував перемовини на Прип'яті

Володимир Зеленський пояснив, що Олександр Лукашенко звернувся до нього, щоб українська та російська делегації зустрілись на річці Прип'ять.

Президент підкреслив, що мовилось про зустріч без жодних умов.

Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс,

– заявив президент.

Зокрема президент пояснив, що, поки наші хлопці там – президент тут, голова Офісу тут, прем'єр тут, армія тут, головнокомандувач тут.

"Ми всі будемо боронити нашу державу, наші кордони", – запевнив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Додав, що маємо діяти прагматично, щоб досягти нашої мети.

А наша мета – це наша територіальна цілісність. Нашу позицію – ви побачили на сто відсотків,

– підсумував Зеленський.

Додав також, що мовиться про безумовний захист національної державності.



ЗСУ розповіли, як може діяти рух опору / Інфографіка 24 каналу



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