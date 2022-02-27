Владимир Зеленский обосновал это мнение. Это случилось во время вечернего обращения Верховного Главнокомандующего ВСУ.
Заметьте Зеленский обратился к украинцам
Зеленский прокомментировал переговоры на Припяти
Владимир Зеленский пояснил, что Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять.
Президент подчеркнул, что речь шла о встрече без всяких условий.
Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс,
– заявил президент.
В частности президент пояснил, что, пока наши ребята там – президент здесь, глава Офиса здесь, премьер здесь, армия здесь, главнокомандующий здесь.
"Мы все будем защищать наше государство, наши границы", – заверил Верховный Главнокомандующий ВСУ.
Добавил, что должны действовать прагматично, чтобы достичь нашей цели.
А наша цель – это наша территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на сто процентов,
– подытожил Зеленский.
Добавил также, что речь идет о безусловной защите национальной государственности.
ВСУ рассказали, как может действовать движение сопротивления / Инфографика 24 канала
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