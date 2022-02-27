Зеленский рассказал о своем разговоре с Александром Лукашенко. Политики не разговаривали 2 года, а сегодня говорили долго и предметно.

Важно Украинским военным будут платить по 100 тысяч гривен за месяц до конца войны

Украинский лидер объяснил ему невозможность нашего столкновения.

Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня уверил в этом,

– подчеркнул глава государства.

В результат переговоров не верит

Зеленский не слишком верит в исход встречи украинской и российской делегации на реке Припять.

"Скажу откровенно, как всегда: я не очень верю в исход этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", – сказал он.

Главная цель – это наша территориальная целостность. Позиция власти – безусловная защита национальной государственности.

Военным поднимут зарплату

Президент отметил: очевидно, что наши военные воюют не за деньги. Они борются сегодня, за завтра, и очень жестко отвечают за то, что было вчера.

Однако государство должно достойно платить за эту работу. Поэтому власть будет платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц.

"Не для того, чтобы нам сказали "спасибо". А для того, чтобы они знали, что страна им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится эта война", – добавил президент.

Новую "Мрию" построим

Зеленский констатировал, что, к сожалению, мы потеряли "Мрию". Но старую "Мрию".

А новую "Мрию" мы построим. Слава Украине!

– подытожил политик.

Смотрите видеообращение Зеленского: