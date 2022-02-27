Зеленський розповів про свою розмову з Олександром Лукашенком. Політики не розмовляли 2 роки, а сьогодні говорили довго і предметно.

Важливо Українським військовим платитимуть по 100 тисяч гривень за місяць до кінця війни

Український лідер пояснив йому неможливість нашого зіткнення.

Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому,

– наголосив глава держави.

У результат перемовин не вірить

Зеленський не надто вірить у результат зустрічі української та російської делегації на річці Прип'ять.

"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", – сказав він.

Головна мета – це наша територіальна цілісність. Позиція влади – безумовний захист національної державності.

Зарплату військовим піднімуть

Президент зазначив: очевидно, що наші військові воюють не за гроші. Вони борються сьогодні, за завтра, і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора.

Однак держава має гідно платити за цю роботу. Тому влада буде платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць.

"Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", – додав президент.

Нову Мрію побудуємо

Зеленський констатував, що, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію".

А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!

– підсумував політик.

Дивіться відеозвернення Зеленського: