Зеленський розповів про свою розмову з Олександром Лукашенком. Політики не розмовляли 2 роки, а сьогодні говорили довго і предметно.
Важливо Українським військовим платитимуть по 100 тисяч гривень за місяць до кінця війни
Український лідер пояснив йому неможливість нашого зіткнення.
Я не хочу, щоб ракети, літаки і гвинтокрили летіли в Україну з Білорусі. Я не хочу, щоб йшли війська в Україну з Білорусі. І він мене запевнив у цьому,
– наголосив глава держави.
У результат перемовин не вірить
Зеленський не надто вірить у результат зустрічі української та російської делегації на річці Прип'ять.
"Скажу відверто, як завжди: я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують. Щоб потім у жодного громадянина України не було жодного сумніву, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж таки шанс", – сказав він.
Головна мета – це наша територіальна цілісність. Позиція влади – безумовний захист національної державності.
Зарплату військовим піднімуть
Президент зазначив: очевидно, що наші військові воюють не за гроші. Вони борються сьогодні, за завтра, і дуже жорстко відповідають за те, що було вчора.
Однак держава має гідно платити за цю роботу. Тому влада буде платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць.
"Не для того, щоб нам сказали: дякую. А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", – додав президент.
Нову Мрію побудуємо
Зеленський констатував, що, на жаль, ми втратили "Мрію". Але стару "Мрію".
А нову мрію ми побудуємо. Слава Україні!
– підсумував політик.
Дивіться відеозвернення Зеленського: