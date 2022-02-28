Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города, в том числе жилые районы. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил им "помочь", несмотря на все обещания, которые дал президенту Владимиру Зеленскому.

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Из Беларуси в Украину летят истребители

Житель белорусского города Жлобин в Гомельской области заметил из своего окна истребители, которые летят в Украину. Мужчине даже удалось их снять.

Где ты, с**а? Вот второй ушел. Это уже к вам истребитель улетел. Очень быстро. Едва успел снять (на видео – 24 канал) звук,

– отметил мужчина

Обратите внимание, что Зеленский поговорил с Лукашенко о нападении на Украину со стороны Беларуси . Президент хотел, чтобы их ракеты, самолеты и вертолеты не летели в нашу страну. Лукашенко заверил, что такого не произойдет. Однако, очевидно, он в очередной раз соврал.

Смотрите видео, как из Беларуси летят истребители​

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