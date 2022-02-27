Видео запуска ракеты было опубликовано в сети. Говорится, что это произошло 28 февраля в 00:08 по минскому времени.

Обратите внимание Мы не сможем смыть этот позор, – белорусы против войны с Украиной

Выпущена ракета. Мозырь, 28.02, 00:08 по минскому времени. Лукашенко тем временем заявлял, что на время переговоров не будет выпущена ни одна ракета с белорусской территории,

– говорится в сообщении.

Лукашенко 27 февраля позвонил по телефону украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Они договорились о переговорах Украины с Россией на украинско-белорусской границе. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что во время процесса визита украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на территории Беларуси, останутся на земле.