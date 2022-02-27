Об этом в эфире 24 канала сказал участник протестов в Беларуси Змицер. Он считает, что война с Украиной станет большим позором для белорусов.

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"Прежде всего, хочу от себя и всех белорусов, которые против войны, извиниться перед Украиной. Нам всем очень стыдно за то, что происходит. Голос дрожит. Я очень волнуюсь за вас", – сказал Змицер.

Он заверил, что белорусы очень любят Украину и считают ее братским народом.

Надеюсь, что эта ситуация закончится так, что мы сможем и дальше вас называть братским народом, ведь мы – не Лукашенко,

– заверил белорус.

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По его словам, белорусам стыдно, что они не могут остановить Лукашенко.

Как можно бомбить братьев, друзей, красивую и добрую Украину? Я никогда с этим не смирюсь. Мы как в концлагере – ничего не можем с этим поделать,

– добавил Змицер.

Он выразил надежду, что у Лукашенко хватит сил просто не отправить белорусских военных на войну.

"Их присутствие на территории Украины – это позор, который мы никогда не сможем смыть", – подытожил протестующий.

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