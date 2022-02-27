Про це в ефірі 24 каналу сказав учасник протестів у Білорусі Зміцер. Він вважає, що війна з Україною стане великою ганьбою для білорусів.
До теми "Російський військовий окупанте, іди на х**", – білоруси підтримали Україну на референдумі
"Насамперед хочу від себе і усіх білорусів, які проти війни, вибачитись перед Україною. Нам всім дуже соромно за те, що відбувається. Голос тремтить. Я дуже хвилююсь за вас", – сказав Зміцер.
Він запевнив, що білоруси дуже люблять Україну і вважають її братським народом.
Надіюсь, що ця ситуація закінчиться так, що ми зможемо і надалі вас називати братським народом, адже ми – не Лукашенко,
– запевнив білорус.
Зміцер: Ми ніби у концтаборі
За його словами, білорусам соромно, що вони не можуть ніяк зупинити Лукашенка.
Як можна бомбити братів, друзів, красиву і добру Україну? Я ніколи з цим не змирюсь. Ми як в концтаборі – нічого не можемо з цим зробити,
– додав Зміцер.
Він висловив сподівання, що у Лукашенка вистачить сил просто не відправити білоруських військових на війну.
"Їхня присутність на території України – це позор, який ми ніколи не зможемо змити", – підсумував протестувальник.
Білоруси виступили проти війни з Україною: дивіться відео