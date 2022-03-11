Лещенко спростував повний пакет фейків

Журналіст Сергій Лещенко вкотре спростував фейк глави МЗС Росії Сергія Лаврова, повідомляє 24 канал. Той звинувачує Україну в розробці хімічної та біологічної зброї.

Варте уваги Взяття в заручники не тільки України, а й Європи, – Лещенко про можливий теракт на ЧАЕС

Окрім того, Лещенко відповів на дезінформацію самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Той у Москві зустрівся з Путіним і цинічно сказав, що Україна готувалася напасти на Білорусь.

Він заявив, що виявляється це не Росія напала на Україну, використовуючи Білорусь для цього, як коридор, а виявляється це Україна готувалася напасти на Білорусь. І цьому вдалося запобігти в останній момент,

– зазначив Лещенко.

За версією пропагандистів, Україна планувала напасти на ОРДЛО. "При цьому паралельно розробляла і хімічну і ядерну зброю… Повний пакет фейків", – констатував журналіст.

Лещенко звернув увагу на абсурдність заяви Лукашенка.

"Україна 8 років перебуває у стані захисту від російської агресії на наших окупованих територіях, а паралельно виявляється планувала напасти на Білорусь. Дочекалася моменту, коли на території Білорусі накопичилися сотні тисяч російських військових і хотіла напасти", – резюмував він.

До теми – Брифінг Лещенка від 11 березня: дивіться відео