Володимир Путін використовує територію Білорусі для атак на Україну, а також прагне заручитися ще й підтримкою місцевої армії. Однак, за інформацією Генштабу Збройних Сил України, самі білоруси не дуже хочуть воювати проти українців.

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Білоруські спецпризначенці не підуть війною на Україну

За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил країни брати участі у війні з Україною не будуть,

– зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше секретар Ради з нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія планує спецоперацію, у межах якої хоче переодягти білоруських військових у свою форму і відправити їх воювати проти України. Водночас він зауважив, що частина білоруських бійців відмовляється йти на таке.

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