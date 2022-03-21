Об этом заявил белорусский доброволец Вадим Прокопьев в эфире 24 канала. Если вторжение все же произойдет, то это может быть либо обманным маневром со стороны Кремля, либо попыткой перенести боевые действия на территорию Беларуси.

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По словам Прокопьева, белорусских срочников можно не особо учитывать, ведь это – абсолютно демотивированные люди, которые будут пытаться сбежать еще в Беларуси.

Однако есть еще силы специальных операций, состоящих из ориентировочно 5 тысяч боеспособных людей. Их можно условно поделить пополам на "промытых русским миром" необразованных людей, поддерживающих режим Александра Лукашенко, и совсем немотивированных.

Ждите большое количество пленных. Я не думаю, что операция по продвижению в глубину на 300 километров, а это расстояние до Львова, возможно, силами наполовину мотивированных сил специальных операций,

– отметил доброволец.

Прокопьев добавил, что в случае вторжения следует "качественно" встретить "промытых" белорусских военных, чтобы сразу положить этому конец.