Це роблять у відповідь на загрози, які зараз становить Росія всьому цивілізованому світові. Про це 29 травня розповів президент Польщі Анджей Дуда.
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Збільшуватимуть протягом наступних років
Президент зазначив, що багато поляків зараз побоюються збройної агресії з боку Росії. Жителів країни побоюються, що росіяни на них нападатимуть так же, як це зробити з Україною.
Дуда зазначив, що керівництво країни поставило собі мету збільшення чисельність польських збройних сил в найближчі роки. Проте не конкретизував, наскільки саме.
Яке зараз військо в цієї країни
За офіційними даними Міноборони Польщі, станом на кінець 2020 року у них служило понад 128 тисяч військових. Важливим фактором є те, що понад 107 тисяч – склад професійної армії. Також у країни тоді за приблизними підрахунками була 21 тисяча людей у складі Сил територіальної оборони.
Проте в жовтні минулого року віцепрем'єр Ярослав Качинський і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак представили план збільшення оборонного бюджету. Там мовилося про те, що розмір їхнього війська мають збільшити щонайменше у два рази – до 250 тисяч солдатів та 50 тисяч резервістів. Також країна відновить обов'язкову військову службу.
Вже відомо про придбання техніки
27 травня міністр оборони Польщі заявив, що їхня країна вже планує почати закупівлю нової військової техніки. Він у той день підписав лист-запит на закупівлю приблизно 500 високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Важке озброєння закуплять у рамках польської ракетної програми під назвою Homar. Слід зауважити, що ці РСЗВ є досить потужними. Деякі з модифікацій можуть точно бити в ціль на відстані до 300 кілометрів.
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