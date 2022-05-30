Це роблять у відповідь на загрози, які зараз становить Росія всьому цивілізованому світові. Про це 29 травня розповів президент Польщі Анджей Дуда.

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Збільшуватимуть протягом наступних років

Президент зазначив, що багато поляків зараз побоюються збройної агресії з боку Росії. Жителів країни побоюються, що росіяни на них нападатимуть так же, як це зробити з Україною.

Дуда зазначив, що керівництво країни поставило собі мету збільшення чисельність польських збройних сил в найближчі роки. Проте не конкретизував, наскільки саме.

Яке зараз військо в цієї країни

За офіційними даними Міноборони Польщі, станом на кінець 2020 року у них служило понад 128 тисяч військових. Важливим фактором є те, що понад 107 тисяч – склад професійної армії. Також у країни тоді за приблизними підрахунками була 21 тисяча людей у складі Сил територіальної оборони.

Проте в жовтні минулого року віцепрем'єр Ярослав Качинський і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак представили план збільшення оборонного бюджету. Там мовилося про те, що розмір їхнього війська мають збільшити щонайменше у два рази – до 250 тисяч солдатів та 50 тисяч резервістів. Також країна відновить обов'язкову військову службу.

Важливо! Польща стала членом НАТО у 1999 році. Відтоді вона регулярно інвестує у свою оборону щонайменше 2% ВВП країни.

Вже відомо про придбання техніки

27 травня міністр оборони Польщі заявив, що їхня країна вже планує почати закупівлю нової військової техніки. Він у той день підписав лист-запит на закупівлю приблизно 500 високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Важке озброєння закуплять у рамках польської ракетної програми під назвою Homar. Слід зауважити, що ці РСЗВ є досить потужними. Деякі з модифікацій можуть точно бити в ціль на відстані до 300 кілометрів.

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