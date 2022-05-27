Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що підписав лист-запит на закупівлю близько 500 високомобільних реактивних систем залпового вогню HIMARS. Все це відбувається в рамках реалізації ракетної програми під назвою Homar.

Варте уваги ЗРК Patriot: закрите небо для України та нічний кошмар для Росії

Важливо! Система HIMARS – це сучасна зброя, яка дозволяє з високою точністю вражати об’єкти на території противника. Для цього використовуються ракети великої дальності. В залежності від потреби, HIMARS може нести шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS, деякі модифікації якої можуть влучати в ціль на відстані до 300 кілометрів.

Нова зброя надійде на озброєння понад 80 сформованим батареям реактивної артилерії польського війська.

Надалі Польща планує інтегрувати американську ракетну артилерійську систему з наявною системою управління боєм.

Польща та HIMARS

Нова реактивна система залпового вогню HIMARS стане не першою у польській армії. Про деталі польської ракетної програми Homar, стало відомо у 2017 році. Тоді загальна вартість програми оцінювалася у 8 – 10 мільярдів польських злотих, повідомляє "Мілітарний".

При реалізації програми Homar Польща планувала локалізувати виробництво багатьох складових пускових установок M142 HIMARS на своїх підприємствах оборонної промисловості. Локалізація мала включати виробництво системи на шасі автомобілів, які виготовляються у Польщі. Також програмою передбачалося виробництво ракет до системи HIMARS на території Польщі.

У 2019 році польський уряд підписав контракт на придбання американської РСЗВ. Тоді Міністерство національної оборони Польщі замовило 20 систем залпового вогню HIMARS в американського оборонного гіганта Lockheed Martin. Однак перші поставки передбачені лише у 2023 році.

Згідно з угодою, Польща замовила 30 пакетів із шести ракет GMLRS з дальністю польоту 70 кілометрів і 30 ракет ATACMS, які призначені для знищення обраних об’єктів на відстані до 300 кілометрів.

Україна теж хоче HIMARS

Після російського вторгнення до України, наша влада теж неодноразово заявляла у потребу в сучасних системах залпового вогню, в тому числі HIMARS. Адже вони здатні вражати противника на великій відстані.

Адже друга фаза війни, коли Росія вирішила зосередити увагу на захопленні Донбасу та утримання частини Півдні України, змінили особливості ведення бою. Тепер на перший план вийшла саме артилерія. І наявність в України сучасно далекобійної артилерії може значно змінити хід війни.

Детальніше Щоб деблокувати Чорне море, потрібні ракети середньої дальності: вони змінять театр бойових дій

Окрім HIMARS M142, в США також випускають ракетні системи залпового вогню M270 MLRS. Це теж пускова установка, але, на відміну від M142, може розмістити дві ракети ATACMS.

Поки офіційного підтвердження надання Україні такого озброєння не надходило.

Дивіться відео, як українці знищують ворожу техніку вітчизняним озброєнням