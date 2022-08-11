Таку ініціативу підготували члени Сейму Даля Асанавічюте, Стасіс Шедбарас та Андрюс Вишняускас. Законопроєкт планують зареєструвати 11 серпня.
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"Є 6 випадків позбавлення громадянства Литви, однак немає такого, який передбачав би механізм позбавлення громадянства людини, громадянина іншої країни, який отримав литовське громадянство як виняток, якщо він підтримує агресорів і так становить загрозу для Литви, регіону і союзників", – зазначили у пояснювальній записці законопроєкту.
Причина для зміни закону
Політики, які запропонували поправки до закону, вважають, що це необхідно "з урахуванням поточної ситуації російської війни в Україні та загрози Литві, а також усьому регіону". Зазначили – чинна правова норма, яка визначає підстави для втрати громадянства, не відповідає геополітичній ситуації.
До речі росіяни ненавидять Польщу та Литву, вони можуть повернути туди зброю, – Ступак
Причиною для змін до закону стала історія, коли фігуристка Маргарита Дроб'язко отримала литовське громадянство як виняток. Згодом вона з чоловіком взяла участь у шоу-програмі, яку організувала дружина дмитра пєскова у Сочі.
Президент Гітанас Науседа забрав у них литовські державні нагороди. Тепер сім'я фігуристки живе у росії.
Зупинка видачі віз
Президент Володимир Зеленський закликав світ ізолювати росіян. Громадян країни-терористки вже не хочуть бачити у низці країн.
Віз не видаватимуть (або частково обмежили видачу) у таких державах:
- Бельгія;
- Болгарія;
- Данія;
- Естонія;
- Латвія;
- Литва;
- Мальта;
- Нідерланди;
- Норвегія;
- Словаччина;
- Таїланд;
- Фінляндія;
- Чехія;
- Японія.
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