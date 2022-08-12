З таким проханням до адміністрації Джо Байдена звернулась пані посол України у США Оксана Маркарова. Раніше міністр оборони країни Ллойд Остін заявив, що штати підтримуватимуть нашу державу у війні проти росії стільки, скільки це буде необхідно.

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Санкції так само важливі, як і зброя

За словами Оксани Маркарової, офіційний Київ прагне, щоб Сполучені Штати щотижня додавали до свого списку підсанкційних установ по декілька російських банків. Пані посол зауважила, що відповідний запит вона передала до Міністерства фінансів США.

Санкції так само важливі, як і зброя,

– підкреслила Маркарова.

Дипломатка зазначила, що вводити обмеження проти будь-якої російської фінансової установи – легітимно, адже всі вони активно беруть участь у фінансуванні "кампанії путіна".

Щойно один банк підпадає під санкції, якийсь інший приватний банк раптово стає фінансистом промисловості чи збройних сил росії,

– наголосила пані посол.

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Маркарова припустила, що декілька банків можна не чіпати задля реалізації окремих цілей США, проте всі інші просто повинні потрапити під санкції, оскільки всі вони займаються фінансуванням терористичної машини кремля, яка веде загарбницьку війну проти України.

До слова, пані посол також нагадала, що Україна наполягає на тому, аби Сполучені Штати Америки включили росію до переліку держав-спонсорів тероризму, з огляду на теракти, які країна-агресорка вчиняє на території нашої держави.

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