С такой просьбой к администрации Джо Байдена обратилась госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова. Ранее министр обороны страны Ллойд Остин заявил, что штаты будут поддерживать наше государство в войне против россии столько, сколько это будет необходимо.

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Санкции столь же важны, как и оружие

По словам Оксаны Маркаровой, официальный Киев стремится к тому, чтобы Соединенные Штаты еженедельно добавляли в свой список подсанкционных учреждений по несколько российских банков. Посол отметила, что соответствующий запрос она передала в Министерство финансов США.

Санкции так же важны, как и оружие,

– подчеркнула Маркарова.

Дипломатка отметила, что вводить ограничения против любого российского финансового учреждения – легитимны, ведь все они активно участвуют в финансировании "кампании путина".

Как только один банк подпадает под санкции, какой-то другой частный банк внезапно становится финансистом промышленности или вооруженных сил россии,

– подчеркнула госпожа.

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Маркарова предположила, что несколько банков можно не трогать для реализации отдельных целей США, однако все остальные просто должны попасть под санкции, поскольку все они занимаются финансированием террористической машины кремля, ведущей захватническую войну против Украины.

К слову, госпожа посол также напомнила, что Украина настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты Америки включили россию в перечень государств-спонсоров терроризма, учитывая теракты, которые страна-агрессор совершает на территории нашего государства.

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