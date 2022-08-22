Зеленский заявил о необходимости 8 пакета санкций

Об этом во время обращения к украинцам заявил президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. Глава государства выразил благодарность европейским политикам, "не забывающим, что восьмой санкционный пакет против россии нужен".

Кстати Боррель выступил против запрета въезда россиянам в ЕС: такая же позиция в США

Зеленский подчеркнул, что россия становится более дерзкой, когда промежуток между введением санкций становится длинным.

Чем длиннее промежуток между санкционными пакетами, тем больше дерзость россии,

– сказал президент.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают необходимость признать россию государством-террористом. По словам президента, это решение все равно появится.

"Вопрос лишь в том, сколько еще жизней россия успеет унести, пока ответные удары от международного сообщества не станут действительно ощутимы для тех, кто ответственен за этот террор", – резюмировал глава государства.

Что известно о санкциях против россии

Страны ЕС после того, как россия начала полномасштабную войну в Украине, ввели 7 пакетов санкций против москвы. В ЕС ввели эмбарго на российские угли и частично приняли нефтяное эмбарго в 6 пакете санкций.

В 7 пакете санкций, одобренном в июле, ЕС ограничил экспорт российского золота. Седьмой пакет санкций предусматривал пролонгацию предыдущих ограничений, введенных против россии.

Кроме того, в Европейском Союзе ввели ряд персональных санкций против российских чиновников и олигархов, а также в отношении коллаборантов.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас недавно заверил, что 8 пакет санкций против россии точно будет.

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