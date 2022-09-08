Та є дві конкретні цифри, які демонструють реальну ситуацію. Вони свідчать про те, що у росії все не просто погано, а дуже погано. Про це 24 каналу сказав український підприємець, засновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий.

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Падіння ПДВ

Як зауважив Довгополий, у росії ПДВ впало приблизно у 2 рази. "Це індикатор об'єму торгівлі. Усе, що пересічні громадяни та компані купують на ринку, з цього сплачується ПДВ.

Важко казати, що обсяг продажів у них впав у 2 рази. Але падіння дуже і дуже велике,

– наголосив підприємець.

Падіння ПДФО

Окрім цього, на 35 – 40% впав податок на доходи. Це означає, що росіяни почали заробляти менше.

Це зрозуміло. Порвати це нічим, вони ці дані ховають під стіл, не акцентуючи на них уваги,

– відзначив Довгополий.

Дані щодо промисловості

Обсяги перевезень залізницею впали на 5%, а мали – щонайменше на 20%. На це вплинуло два фактори:

збільшилося перевезення військової техніки та всього, що пов'язані з війною. Це вони зарахували у перевезення залізницею. "Можна вважати, що виробництво та економічна активність впали на зростання перевезення військової техніки. Аналітики кажуть, що це 5 – 12%", – пояснив Довгополий.

структура експорту змінилася – товаропотоки, які транспортуються залізницею дуже перелаштувалися. "Якщо раніше з Кузнецького басейну вугілля доставлялося залізницею до Польщі, а зараз до Індії або Пакистану – обсяги перевезень збільшилися у 2 – 3 рази", – звернув увагу він.

Можна очікувати, що промисловість росії впала на 20 – 35%. Це дуже великі цифри. За часів Великої депресії в США цей показник становив 16%,

– сказав засновник компанії Unicorn Nest.

Ціни зростатимуть, тепло дорожчатиме

Росіяни звітують, що тримають ціни, інфляція лише декілька відсотків. Але потрібно враховувати, що зараз кінець літа – початок осені – це традиційно найдешевший сезон, адже ми збираємо врожай. Зрозуміло, що ціни на харчові продукти восени зростатимуть. Це битиме по гаманцях пересічних громадян росії.

Ба більше, вже анонсували підвищення цін на опалення на 25 – 27%, адже їм потрібно компенсувати недоотримане з експорту енергоносіїв та "здерти" якомога більше зі свого населення.

Осінь буде для них дуже складною. Вже наступного місяця у них будуть проблеми,

– впевнений Довгополий.

Виникають питання

На переконання росіян, економіка у дуже хорошому стані. Але росія запросила у Китаю терміновий кредит у юанях на суму 6 мільярдів доларів. Навіщо це країні, в якій сильна економіка?

Вийшла постанова російського кабміну про те, що "імпортозаміщєніє" фінансуватися державою не буде, грошей у бюджеті немає. "Це потрібно робити приватним капіталом, який зараз теж не в дуже хорошому стані", – зауважив підприємець.

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