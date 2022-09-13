Наразі йдеться про повільне сповзання росії в кризу. Воно відбуватиметься, проте не з такою швидкістю, як би нам того хотілося. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Падіння росії – поступовий та довготривалий процес

Ба більше, росія намагається переконати увесь світ, що швидкість мала і санкції не працюють. Про це активно розповідають пропагандисти. У росії навіть вдалися до цікавого лайфхака: вони переглянули ВВП минулого року – зменшили його, аби цифри цього року у порівнянні видавалися не такими значущими.

Те, як сильно росіяни намагаються переконати усіх, що у них все добре, вказує на те, що в них усе не дуже добре,

– говорить Фурса.

Так, це поступовий процес, але він вже невідворотний. "Хтось вже відчув, до когось дійде дуже не скоро", – відзначає інвестиційний банкір.

Шлях у 10 років пройдуть усі

Нещодавно Bloomberg написав про звіт, який підготували російські урядовці. Згідно з його даними:

за декілька років очікується падіння на 10 – 12% – це більше, ніж росія впала у 1998 році;

на довоєнний рівень держава-агресорка вийде за 10 років.

Звісно, ми можемо обурюватися, що росія просто відновиться за 10 років, наче нічого і не було. Але Фурса наголошує, що тут є один нюанс.

Десять років – це довгий шлях. Весь світ його пройде. Такі країни, як росія та Україна, мають якщо не збільшувати ВВП удвічі, то принаймні нарощувати його на 50 – 60%,

– зауважує Сергій Фурса.

У довгостроковій перспективі, додає він, відрив буде дуже помітним. Та деградація й примітивізація, яка наразі стається в росії, буде ще яскравішою.

Ембарго на нафту змінить ситуацію

Фурса вважає, що варто дочекатися санкцій щодо російської нафти. Вони можуть разюче змінити ситуацію.

Зараз бюджет росії тримається, адже ціни на нафту високі. Це дозволяє зводити кінці з кінцями, навіть при дефіцитному бюджеті. А обмеження нафтових доходів – це вже зовсім інша історія,

– наголосив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Що відбувається з російською економікою: останні новини

Російська економіка наразі переживає не найкращі часи. Сьогодні країна-агерсорка заробляє набагато менше, ніж заробляла ще рік тому. Адже крім нафтогазових доходів у росіян було ще кілька напрямків, прибутки з яких скоротилися в результаті санкцій. До того ж і нафтогазові доходи продовжують скорочуватися, хоч поки що більше мова йде про газову складову, тому що росія фактично зробила собі "самоембарго".

Звичайно, кремль і пропагандисти намагаються переконати весь світ в тому, що "все під контролем". Але про реальну ситуацію, яка є доволі невтішною, свідчать дві цифри – падіння ПДВ (індикатор об'єму торгівлі) та падіння ПДФО (податку на доходи).

Повномасштабне вторгнення росії в Україну торкнулося гаманців пересічних громадян держави-агресорки. Так, їхні доходи та купівельна спроможність населення суттєво знизились. За офіційними даними росстату, у I кварталі (січень – березень) реальні доходи населення впали на 1,2% проти 2021 року, а у II кварталі (квітень – червень) – ще на 0,8%.".

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