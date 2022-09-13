При цьому щомісячна допопомога від партнерів становить приблизно саме 4 мільярди доларів, а в серпні ми отримали навіть 6. Про це в ефірі 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Економічна ситуація дещо покращується

За підсумками серпня завдяки допомозі партнерів навіть значно зросли золото-валютні резерви Національного банку України. Це сприяє економічній впевненості й стабілізації національної валюти.

Зараз ми маємо за планом вже підтверджену фінансову допомогу до кінця року, яка передбачає всередньому 4,3 мільярда доларів. Тож до кінця року дефіцит бюджету, який потребує зовнішнього фінансування, повністю перекритий,

– розповів Сергій Фурса.

Ба більше, ще одним позитивним сигналом є постійне збільшення міжнародної підтримки. Адже в перші місяці війни вона була доволі кволою, тож Нацбанку доводилося щомісяця друкувати мільярди гривень.

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Як пояснює фахівець, загалом така стабілізація економічної ситуації сприяє утриманню курсу гривні. Її посилення під час війни неможливе, але тиск на гривню зменшиться.

Що це означає? Що меншим буде саме падіння гривні. Так само меншим буде зростання цін. Адже ціни нині зростають в Україні з двох причин, перша з яких – рекордна світова інфляція,

– підкреслив інвестиційний банкір.

Друга причина – це девальвація гривні. На світову інфляцію Україна вплинути не зможе, але зниження девальвації вплине на зниження темпів зростання цін.

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