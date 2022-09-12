Газова війна з Європою

З початку повномасштабної війни, росія намагається "налякати" Європу тим, що припинить транзит газу. Відтак, були спроби зупинено транзит через газовимірювальну станцію "Сохранівка".

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Згодом країна-агресорка задумала влаштувати аварію на магістральному газопроводі. Не забуваймо про те, що відбулися деякі зупинки транзиту через газогони. А кінцевою спробою стало повне перекриття "Північного потоку" – на невизначений термін.

Кремль заявляє, що усі проблеми з постачанням газу в ЄС будуть вирішені, як тільки з росії знімуть санкції.

Припинення газового транзиту: що буде

Як розповів 24 каналу виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, газотранспортна система України працює менше ніж на 20% від загальної потужності, тобто на сьогодні транзит газу з росії до ЄС через Україну є критично низьким.

Постачання буде і надалі зменшуватися або взагалі зупиниться, як тільки стане холодно. Тоді відбудеться декілька проблем: зміниться режим роботи ГТС, можливі проблеми з імпортом, а також збільшення загрози обстрілів магістральних газопроводів.

Артем Петренко Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Цей опалювальний сезон буде проходити в умовах тотальної економії газу. Як в Україні, так і у Європі. Потенційно з наявними запасами газу та поповненням підземних сховищ газу впродовж наступних місяців цілком реально пережити зиму без суттєвих ускладнень. Але думаю, що росія вдаватиметься до провокацій, не упустить нагоди ще більше нам нашкодити – і до цього треба бути готовим.

За прогнозами експерта, найбільше у цій газовій баталії, постраждає росія, яка втрачає європейський ринок. За декілька років Європа та Україна мають шанси взагалі відмовитися від російського газу.

Цікаво, що ситуація, що склалася з транзитом газу, стане для України можливістю розвивати внутрішній газовидобуток після перемоги й стати експортерами газу в ЄС.

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Скільки запасів газу є в України

За словами експерт Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, зараз в сховища закачано вже 13,5 мільярдів кубометрів блакитного палива. Об’єм закачаного газу доведуть орієнтовно до 14,5 мільярдів.

В умовах скорочення споживання газу промисловістю та населенням Україні, можливо, вистачило б і 12 мільярдів кубометрів на рік, але це можливо за умови збереження транзиту російського газу.

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