Газовая война с Европой

С начала полномасштабной войны, россия пытается "напугать" Европу тем, что прекратит транзит газа. Следовательно, были попытки остановить транзит через газоизмерительную станцию "Сохрановка".

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Со временем страна-агрессорка задумала устроить аварию на магистральном газопроводе. Не забывайте о том, что произошли некоторые остановки транзита из-за газопроводов. А конечной попыткой стало полное перекрытие "Северного потока" – на неопределенный срок.

Кремль заявляет, что все проблемы со снабжением газа в ЕС будут решены, как только с россии снимут санкции.

Прекращение газового транзита: что будет

Как рассказал 24 каналу исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, газотранспортная система Украины работает менее чем на 20% от общей мощности, то есть на сегодняшний день транзит газа из России в ЕС через Украину является критически низким.

Снабжение будет и дальше уменьшаться или вообще остановится, как только станет холодно. Тогда произойдет несколько проблем: изменится режим работы ГТС, возможные проблемы с импортом, а также увеличение угрозы обстрелов магистральных газопроводов.

Артём Петренко Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Этот отопительный сезон будет проходить в условиях полной экономии газа. Как в Украине, так и в Европе. Потенциально с имеющимися запасами газа и пополнением подземных хранилищ газа в течение следующих месяцев вполне реально пережить зиму без существенных осложнений. Но думаю, что россия будет прибегать к провокациям, не упустит возможности еще больше нам навредить – и к этому надо быть готовым.

По прогнозам эксперта, больше всего в этой газовой баталии пострадает теряющая европейский рынок россия. Через несколько лет у Европы и Украины есть шансы вообще отказаться от российского газа.

Интересно, что ситуация, сложившаяся с транзитом газа, станет для Украины возможностью развивать внутреннюю добычу газа после победы и стать экспортерами газа в ЕС.

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Сколько запасов газа есть у Украины

По словам эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, сейчас в хранилища закачано уже 13,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Объем закачанного газа будет доведен ориентировочно до 14,5 миллиарда.

В условиях сокращения потребления газа промышленностью и населением Украине, возможно, хватило бы и 12 миллиардов кубометров в год, но это возможно при сохранении транзита российского газа.

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