24 канал выяснял, чего ждать и что делать в случае дефицита энергоресурсов, которого вроде бы не должно быть.

Интересно Это реально: как торговать криптовалютой без комиссий

Достаточно ли ресурсов

Ресурсная база углеводородов в Украине на сегодняшний день пострадала от военных действий гораздо меньше, чем в целом экономика и промышленность, отмечает глава правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский.

Если за последние годы ежегодное потребление газа в Украине составляло около 32 миллиардов кубометров, то сейчас потребление упало минимум на 30 – 40%. Так, на востоке Украины мы уже потеряли Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Северодонецкое объединение "Азот", огромное количество предприятий, потреблявших наши углеводородные ресурсы. Ресурсную же базу по сравнению с прошлым годом мы потеряли на 10 – 15%.

Даже если Украина потеряет транзит российского газа, все равно имеющегося газа нам должно хватить. До марта Украине нужно около 9 миллиардов кубометров газа. Но есть большое "НО".

Если остановится транзит газа, поддерживающего давление в центральных газопроводах, то придется поддерживать давление самостоятельно. Украина должна будет перекачивать газ из больших хранилищ на Западе Украины в небольшие хранилища в Центре и Востоке, используя для поддержания давления собственный газ.

Андрей Закревский Глава правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", заместитель директора института нефти и газа Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка Существует риск вражеских ударов по газоперекачивающим станциям. Но мы с этим справимся. Во-первых, большинство инфраструктуры – подземная. Во-вторых, в нее не так просто попасть невысокоточными ракетами. В-третьих, отремонтировать газовые сети гораздо легче, чем, например, электрическую подстанцию.

Прогнозировать военные риски, к сожалению, невозможно. Однако, отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, если вспомнить случаи разрушений энергетических объектов Украины вследствие враждебных действий российских оккупантов, в частности – Ахтырской ТЭЦ, Сумской ТЭЦ, Черниговской ТЭЦ, Кременчугской ТЭЦ, Запорожской ТЭС – вряд ли стоит говорить о целенаправленном разрушении инфраструктуры.

Если же вопрос военных рисков оставить в стороне, то на этот момент имеем следующую ситуацию.

Достаточно ли запасов газа

В настоящее время продолжается закачка газа в подземные хранилища. Сейчас закачано уже 13,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Объем закачанного газа будет доведен ориентировочно до 14,5 миллиарда.

Вряд ли объем запасов газа будет доведен до 15 миллиардов кубометров. Это, в частности, происходит из-за того, что снижаются объемы добычи частными компаниями, которые не хотят сейчас продавать государству газ из-за высоких рентных платежей. Кроме того, есть информация, что "Нафтогаз Украины" предлагает частным компаниям закачивать газ в газохранилища без оплаты. И только впоследствии будет определена цена, по которой этот газ будет выкуплен. Называется ориентировочная стоимость на уровне 15 тысяч гривен за тысячу кубометров, в то время как в Европе цена достигает 2,5 тысячи долларов.

К теме Времени мало: успеет ли Украина подготовиться к самому тяжелому отопительному сезону

С другой стороны, количество клиентов у частных компаний сейчас уменьшилось. И компании предстали перед выбором: либо поддержать государство, либо сократить добычу. Они выбрали вариант сокращения добычи. Не самый лучший вариант в сегодняшней ситуации.

В условиях сокращения потребления газа промышленностью и населением Украины, возможно, хватило бы и 12 миллиардов кубометров в год, говорит собеседник 24 канала. Но это возможно при сохранении транзита российского газа. Потому что транзит газа оказывает давление в системе. А если транзита российского газа не будет, то для Украины это станет проблемой №1. Придется качать газ из подземных хранилищ. И в этом случае 14,5 миллиарда кубометров газа в хранилищах – это очень мало.

Есть ли на самом деле альтернатива газу

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Все рассказы о необходимости перехода на твердотопливные котлы – это байки. Только часть населения имеет такую возможность. Многоквартирные дома не имеют такой возможности. Надо быть идиотом, чтобы такое говорить и верить в это. Потому что это объективно невозможно. И единственный вариант – это экономить. Это то, что мы видим сейчас в Европе.

На деле экономить много газа за счет населения невозможно. Основной потребитель газа – промышленность. Но в Украине промышленность уже катастрофически снизила потребление газа. Итак, возвращаемся к вопросу имеющихся объемов газа. Хватит ли их? Не исключено, что любая авария в газотранспортной системе может привести к региональному газовому коллапсу, особенно в сельской местности, в частном секторе.

Что сейчас можно сделать для защиты от подобных ситуаций – никто не знает. Например, разговоры о мобильных газовых котельных на данный момент уже запоздали. Надо было это делать раньше, считает эксперт. Да, это очень эффективные технические системы для обеспечения теплом одновременно многих многоквартирных домов на случай проблем с теплоснабжением. Но таких систем нужно много. Стоят они слишком дорого. Купить так просто их невозможно в нужном количестве, нужно заказывать заранее.

Следовательно, говорить о создании общенациональной резервной системы теплоснабжения сейчас невозможно. Для этого в рамках страны нужно было бы купить хотя бы 2 – 3 гигаватта мощности, поставить их в каждом городе. Это безумные деньги. К примеру, мобильная газовая котельная мощностью 1 мегаватт стоит от пяти миллионов долларов.

Экономить газ можно было бы путем веерных отключений. Но это увеличит нагрузку на газорегуляторные пункты и газораспределительные станции, что чревато локальными аварийными ситуациями. Будет ли возможность все это ремонтировать – большой вопрос.

Какая ситуация с электроэнергией

Ситуация с электроэнергией относительно лучше.

Вспомним, например, историю с Запорожской АЭС. Фактически с марта, когда станцию взяли под контроль россияне, и до августа о ЗАЭС почти ничего не было слышно. Станция работала в гибридном режиме – контролировали ее россияне, а следовала она указаниям оператора "УкрЭнерго", выдавая электроэнергию в украинскую энергосистему. Было бы хорошо сохранить возможность получать электроэнергию от ЗАЭС,

– уверен эксперт.

Если сейчас Запорожскую АЭС отключить, Украина все равно будет иметь профицит электроэнергии – за счет Южноукраинской, Ровненской, Хмельницкой АЭС, тепловой генерации. Резерв есть. Но нужно помнить, что традиционно зимой на ремонт закрываются несколько энергоблоков атомных электростанций. Из 15 имеющихся в Украине энергоблоков АЭС зимой обычно работают 11 – 12. Другие блоки ремонтируются. В нынешней ситуации Украина вряд ли может себе это позволить. Следовательно, ситуация с электроэнергией тоже не может быть гарантирована.

В случае дефицита электроэнергии гарантированно рассчитывать на ее импорт Украина тоже не может – у россии и беларуси не возьмем; Польша, Румыния, Венгрия – дефицитные страны, покупающие электроэнергию в Украине. На этот случай Запорожская АЭС была бы хорошим резервом, считает Юрий Корольчук. Иначе – возможны веерные отключения.