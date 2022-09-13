Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, у росії наростає дедалі більше невдоволення діями владіміра путіна.

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Росіяни звинувачують кремлівського диктатора у неефективності під час війни в Україні, яка спричинила величезні втрати в російській армії.

Воєнна машина у росії руйнується. Путіну страшно програвати. А зараз цей страх особливо сильний, тому що він розуміє наслідки,

– зазначив Клочок.

Росія кинула в Україну війська, які мали б "захищати" Москву

За словами політичного експерта, існує кілька ознак того, що оборонний потенціал росії стрімко падає.

Зокрема, про це свідчить той факт, що окупанти залучили до війни проти України навіть ті військові підрозділи, які, з точки зору кремля, мали б захищати Москву від НАТО.

Йдеться про таманську та кантемирівську дивізії першої танкової армії росії. За словами Клочка, ці військові підрозділи були наполовину знищені ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також з-під Москви відвели 45-ту окрему бригаду спеціального призначення повітряно-десантних сил росії. Ця бойова одиниця також брала участь у війні проти України. Як зазначив політичний експерт, офіційної інформації щодо втрат у цій бригаді немає. Однак є дані, що військові повернулися в обмеженій кількості.

Що росія хоче купити у Таджикистану

Окрім того, країна-агресор має великі проблеми з військовою технікою та снарядами.

Росія звернулася до країн Центральної Азії з проханням продати їм снаряди до РСЗВ та до САУ "Піон". Також росіяни просять продати їм двигуни до броньованих машин. Ви тільки уявіть, у них навіть двигунів немає,

– сказав Клочок.

За його словами, росія хоче купити двигуни для БМП у Таджикистану. Однак невідомо, чи Душанбе зацікавиться такою угодою.

"Те, чи продадуть росіянам двигуни, – під великим питанням. Адже США мають великий вплив на країни Центральної Азії", – зазначив політичний експерт.

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Ситуація у росії: коротко