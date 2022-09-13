Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, зараз у російських медіа, а також у соцмережах лунає все більше критики на адресу сєргєя шойгу.
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Піонтковський зазначив, що професійні російські військові зневажають міністра оборони. А потік негативної інформації, який зараз з'явився в інформаційному просторі щодо шойгу, схвалюють у кремлі.
Шойгу – ідеальний кандидат на роль цапа-відбувайла у провалах росії,
– зазначив Піонтковський.
"Путін намагається прикритися шойгу"
Публіцист додав, що насправді є 2 винуватці у поразці російської армії у війні в Україні:
- президент російської федерації владімір путін, який є верховним головнокомандувачем збройних сил;
- міністр оборони росії сєргей шойгу.
"Ще є начальник генштабу збройних сил валєрій герасимов, але він не рахується. Це занадто незначна фігура для показового процесу", – зауважив Піонтковський.
Тому російський диктатор, аби убезпечити себе, вирішив зробити винним у провалах російської армії саме міністра оборони.
Путіну у цій ситуації найлегше прикритися шойгу,
– зазначив російський публіцист.
Андрій Піонтковський розповів про становище шойгу: дивіться відео
Російська армія зазнає поразки в Україні
- ЗСУ здійснюють успішний наступ на кількох напрямках. На Херсонщині та Харківщині російські командири кидають підлеглих та тікають.
- Окрім того, після успішного контрнаступу Збройних Сил України ворожі підрозділи на Півдні вишукують способи вийти на контакт з нашими підрозділами. Все для того, щоб провести так звані перемовини про складання зброї.
- У росії вже шукають, кого зробити винним у ганебній поразці у війні в Україні. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначив, що винними у програші росії залишаться або ж вищі військові чини – генерали, або ж сам російський диктатор путін. Вони мають між собою вирішити, хто з них відповідатиме за програш.