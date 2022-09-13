Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, зараз у російських медіа, а також у соцмережах лунає все більше критики на адресу сєргєя шойгу.

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Піонтковський зазначив, що професійні російські військові зневажають міністра оборони. А потік негативної інформації, який зараз з'явився в інформаційному просторі щодо шойгу, схвалюють у кремлі.

Шойгу – ідеальний кандидат на роль цапа-відбувайла у провалах росії,

– зазначив Піонтковський.

"Путін намагається прикритися шойгу"

Публіцист додав, що насправді є 2 винуватці у поразці російської армії у війні в Україні:

президент російської федерації владімір путін, який є верховним головнокомандувачем збройних сил;

міністр оборони росії сєргей шойгу.

"Ще є начальник генштабу збройних сил валєрій герасимов, але він не рахується. Це занадто незначна фігура для показового процесу", – зауважив Піонтковський.

Тому російський диктатор, аби убезпечити себе, вирішив зробити винним у провалах російської армії саме міністра оборони.

Путіну у цій ситуації найлегше прикритися шойгу,

– зазначив російський публіцист.

Андрій Піонтковський розповів про становище шойгу: дивіться відео

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