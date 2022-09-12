Очевидно, що враховуючи морально-психологічний стан окупантів та їхнє становище на фронті, перспектив у ворога залишилось обмаль. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович.

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До "жесту доброї волі" залишилося небагато,

– запевнив він.

Наслідки контрнаступу

І наголосив, що певні повідомлення про те, що росіяни на певних ділянках фронту на Херсонщині просто намагаються здатись у полон українській армій, почали з'являтися ще вчора.

Денис Попович військовий оглядач Тому цей процес – це наслідок того, що відбувалось на Харківщині. Морально-психологічна "корозія" – дуже заразна "хвороба". Вона швидко розповсюджується. Вона вразила вже підрозділи росіян на Півдні.

Тож, як додав він, якщо справді цей процес відбувається. І зовсім скоро росіяни можуть "тактично просунутись назад" й відступити. Хоча все це залежить від підрозділів окупантів. Тож важко щось прогнозувати напевне, однак часу залишилось небагато для цього "маневру".

На Півдні окупанти намагаються здатися: дивіться відео

ЗСУ звільняють Херсонщину

За останні два тижні ЗСУ звільнили близько 500 квадратних кілометрів території на Херсонщині. Військові чудово виконали завдання і просуваються вперед.

Увага! Збройні Сили України звільнили від російських окупантів вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів. Мовиться про території, звільнені під час наступу орієнтовно з 29 серпня.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан сказав 24 каналу, що ті завдання, які були в українських воїнів по правобережжю Херсонщини, виконані. Зараз є головне завдання – повне знищення правобережного угруповання. Як наслідок – звільнення територій та населених пунктів, які будуть на цих територіях.