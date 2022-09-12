Очевидно, что учитывая морально-психологическое состояние оккупантов и их положение на фронте, перспектив у врага осталось мало. Об этом в эфире 24 канала сказал военный обозреватель Денис Попович.
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До "жеста доброй воли" осталось немного,
– заверил он.
Последствия контрнаступления
И отметил, что некоторые сообщения о том, что россияне на определенных участках фронта на Херсонщине просто пытаются сдаться в плен украинской армии, начали появляться еще вчера.
Поэтому этот процесс – следствие того, что происходило на Харьковщине. Морально-психологическая "коррозия" – очень заразная "болезнь". Она быстро распространяется. Она поразила подразделения россиян на Юге.
Как добавил он, если действительно этот процесс происходит, то совсем скоро россияне могут "тактически продвинуться назад" и отступить. Хотя все это зависит от подразделений оккупантов. Так что трудно что-то прогнозировать наверняка, однако времени осталось немного для этого "маневра".
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ВСУ освобождают Херсонщину
За последние две недели ВСУ освободили около 500 квадратных километров территории в Херсонской области. Военные отлично выполнили задачи и продвигаются вперед.
Полковник запаса ВСУ Роман Свитан сказал 24 каналу, что те задачи, которые были у украинских воинов по правобережью Херсонщины, выполнены. Сейчас есть главная задача – полное уничтожение правобережной группировки. Как следствие – освобождение территорий и населённых пунктов, которые будут на этих территориях.