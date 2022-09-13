Потрібно знайти винного

Коли це нарешті станеться, і країна-агресорка програє, росіянам доведеться знайти якогось "козла відпущення", щоб звинуватити його у своїй поразці. Про це 24 каналу розказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Він вважає, що варіанти всього два. Винними залишаться або ж вищі військові чини – генерали, які підставили та підвели росію, або ж сам російський диктатор путін. Вони мають між собою вирішити, хто з них відповідатиме за програш.

"Взагалі вся ідея – путінська, усі це прекрасно знають. ця війна – ініціатива путіна та його нав'язливої ідеї, яку він реалізував, пригнічуючи всіх", – каже Гудков.

За його словами, були люди, які одразу розуміли, чим закінчиться повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, й начальник служби зовнішньої розвідки наришкін, якому, утім, потрібно було і проявити лояльність, і не потрапити під ніж.

Путін давно зайорзав

Опозиціонер наголосив, що путін вже давно зайорзав і перебуває у стані психопатичної істерики. Він не знає, що робити, і вважає, що потрібно просто потерпіти і все ще зможе якось вирішитися, однак це станеться навряд чи.

Чим скоріше він (путін – 24 канал) зникне з нашого світу, тим нам усім буде легше. Це буде велике свято мільярдів людей у всьому світі,

– переконаний він.

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Втрати не приховати

Тим часом у США зауважили, що російському президенту все важче приховувати масштаб невдач та втрат росії у війні проти України. Координатор Ради національно безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі вважає, що росіяни з перших днів повномасштабної війни не мали згуртованості, хорошого керівництва та морального духу, а контрнаступ ЗСУ сильно вплинув на них, змусив відступити та відмовитися від територій.

Втрати росії й справді шалені – у Forbes підрахували, що всього за тиждень українського наступу окупанти втратили техніки на 670 мільйонів доларів. Не кажучи вже про те, що з 24 лютого українські військові ліквідували майже 53 тисячі загарбників та тисячі одиниць техніки.