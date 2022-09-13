Нужно найти виновного

Когда это наконец произойдет, и страна-агрессор проиграет, россиянам придется найти какого-нибудь "козла отпущения", чтобы обвинить его в своем поражении. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

К теме Чего достаточно для поражения путина: российский оппозиционер назвал главный фактор

Он считает, что варианта всего два. Виновными останутся либо же высшие военные чины – генералы, которые подставили и подвели россию, либо же сам российский диктатор путин. Они должны между собой решить, кто из них будет отвечать за проигрыш.

"Вообще вся идея – путинская, все это прекрасно знают. Эта война – инициатива путина и его навязчивой идеи, которую он реализовал, подавляя всех", – говорит Гудков.

По его словам, были люди, которые сразу понимали, чем закончится полномасштабное вторжение в Украину. В частности, и начальник службы внешней разведки нарышкин, которому, впрочем, нужно было проявить лояльность и не попасть под нож.

Путин давно заерзал

Оппозиционер подчеркнул, что путин уже давно заерзал и находится в состоянии психопатической истерики. Он не знает, что делать, и считает, что нужно просто потерпеть и все еще сможет как-то решиться, однако это произойдет вряд ли.

Чем скорее он (путин – 24 канал) исчезнет из нашего мира, тем нам всем будет легче. Это будет большой праздник миллиардов людей во всем мире,

– убежден он.

Полный стрим с Геннадием Гудковым: смотрите видео

Потери не скрыть

Тем временем в США отметили, что российскому президенту все труднее скрывать масштаб неудач и потерь россии в войне против Украины. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби считает, что россияне с первых дней полномасштабной войны не имели сплоченности, хорошего руководства и морального духа, а контрнаступление ВСУ сильно повлияло на них, заставило отступить и отказаться от территорий.

Потери россии и в самом деле огромные – в Forbes подсчитали, что всего за неделю украинского наступления оккупанты потеряли техники на 670 миллионов долларов. Не говоря уже о том, что с 24 февраля украинские военные ликвидировали почти 53 тысячи захватчиков и тысячи единиц техники.